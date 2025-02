VÍDEO | Passageiras são presas com drogas em Cachoeiro

Três pessoas foram presas em flagrante na tarde da última sexta-feira (14), enquanto tentavam transportar drogas em um carro de aplicativo, no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, militares em patrulhamento receberam informações de que um homem e duas mulheres estavam tentando sair do bairro transportando materiais ilícitos.

Os policiais montaram uma campana e vigiaram os suspeitos enquanto eles carregavam várias caixas no porta-malas do veículo. Ao abordá-los, durante as buscas, os agentes encontraram 447 pinos de cocaína, 462 pedras de crack, 745 gramas de maconha e alguns pinos vazios. Além disso, os militares apreenderam uma balança de precisão e material para embalo.

A Polícia Civil informou que deteve duas mulheres, de 21 e 22 anos, e um homem, de 25 anos, por tráfico de drogas. Eles foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuados em flagrante e, após os procedimentos legais, encaminhados ao sistema prisional.

Vídeo: Redes Sociais

Leia também: Homem é preso após roubar azeite em supermercado de Cachoeiro