VÍDEO | Tiroteio causa pânico em moradores de Iúna

Moradores do bairro Quilombo, na cidade de Iúna, viveram uma verdadeira madrugada de terror neste domingo (16) devido a um intenso tiroteio ocorrido na região.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, no local, populares relataram que três suspeitos estavam atirando contra uma residência.

Um homem de 22 anos foi atingido e socorrido por populares até o Hospital Santa Casa da cidade.

Os militares realizaram buscas na região; no entanto, nenhum suspeito foi localizado.

