Homem é assassinado a tiros dentro de carro em cidade do ES

Um homem foi assassinado a tiros, na tarde do último sábado (15), dentro de um carro, no bairro Tempo Novo, em Jaguaré.

A Polícia Militar informou que chegou ao local para atender a ocorrência e encontrou a vítima sem vida dentro do veículo.

O corpo foi encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Cientifica de Linhares.

A Polícia Civil informou que vai investigar o caso, entretanto nenhum suspeito foi preso até o momento.

Leia também: ‘Vovó do tráfico’ é presa transportando drogas na frente do neto no ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui