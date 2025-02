VÍDEO | Veículo pega fogo e causa pânico no centro de Afonso Cláudio

Um veículo pegou fogo no Centro de Afonso Cláudio na tarde desta quarta-feira (19). O incidente ocorreu em frente ao Hospital São Vicente de Paulo.

As chamas foram controladas com o auxílio de uma mangueira conectada ao sistema hidráulico da unidade de saúde, além do caminhão-pipa da Prefeitura.

O veículo estava estacionado próximo à sede do SAMU 192 e do Hospital São Vicente, na Rua José Giestas, quando começou a pegar fogo.

A Polícia Militar foi acionada, e foi necessário interromper o trânsito no local para atender à ocorrência. Apesar do susto, não há informações sobre feridos.

Vídeo: Redes Sociais

Leia também: PMES recebe quadriciclos para auxiliar durante segurança pública