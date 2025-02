Vila Velha: Guias de IPTU e Taxa de Lixo disponíveis pela internet

Além dessas formas de pagamento, os moradores também vão poder quitar o IPTU por meio dos carnês. Estes serão entregues nos imóveis antes da data do vencimento da primeira parcela ou da cota única, no dia 10 de abril.

Com a opção de pagamento online, a quitação pode ser realizada imediatamente, e com toda comodidade. Assim, os cidadãos se antecipam ao prazo final em abril, evitando filas: “Essa iniciativa abre caminho para que os contribuintes possam cumprir suas obrigações tributárias sem sair de casa, com total segurança praticidade e rapidez. Para isso, basta entrar no site https://tributacao.vilavelha.es.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite&tab=tabCarneReemissao ou Clicar Aqui“, explicou Adinalva Prates, secretária de Finanças de Vila Velha.

Ela informou, ainda, que os pagamentos podem ser efetuados via PIX ou nos bancos conveniados (Banestes, Banco do Brasil, CEF, Sicoob, Santander e Itaú). A chave Pix consta nas próprias guias de pagamento e também nos boletos e carnês.

A secretária ressaltou que neste ano, o IPTU teve uma atualização monetária de 4,71%, alinhado à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). No entanto, segundo garantiu, os contribuintes que optarem por quitar o imposto em cota única até o dia 10 de abril de 2025 receberão um desconto de 8% sobre o valor lançado.

“A preferência pelo pagamento em cota única tem sido a escolha da maioria dos contribuintes nos anos anteriores. No entanto, para quem preferir parcelar o imposto em seis vezes, sem descontos, as datas de vencimento das parcelas vão de abril a setembro. A primeira parcela vence em 10/04/2025 e a última em 10/09/2025”, salientou Adinalva.

Datas de vencimento

Com a disponibilização antecipada dos boletos, a Prefeitura de Vila Velha busca facilitar o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias. Eles oferecem alternativas e maior praticidade aos contribuintes. Para os que decidirem parcelar o imposto em seis vezes, sem descontos, as datas de vencimentos são:

10/04/2024 (cota única);

10/04/2024 (1ª parcela);

12/05/2024 (2ª parcela);

10/06/2024 (3ª parcela);

10/07/2024 (4ª parcela);

11/08/2024 (5ª parcela);

10/09/2024 (6ª parcela).



E a secretária completou: “Pagando em dia o IPTU e a Taxa de Lixo, os moradores de Vila Velha estarão contribuindo para a prestação de serviços públicos importantes para a cidade. Tais como: limpeza urbana, drenagem, pavimentação de ruas e construção de praças. Além de garantir também mais investimentos em saúde, educação, obras, infraestrutura urbana e novos projetos e ações em benefício da população canela-verde”.