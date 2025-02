Vila Velha segue liderando abertura de empresas no Estado em 2025

Vila Velha começou o ano de 2025 com o melhor desempenho estadual no saldo de empresas abertas e fechadas. Em janeiro, o município registrou a abertura de 1.960 novos CNPJs e o fechamento de 1.060, resultando em um saldo positivo de 900 empresas. Os dados foram revelados pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES).



Para Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, os números refletem o dinamismo econômico do município canela-verde e reforçam seu papel enquanto polo de empreendedorismo. Segundo ele, não é por acaso que Vila Velha vem se mantendo como líder em abertura de novas empresas no Estado durante os últimos quatro anos.



“Vila Velha é a cidade capixaba com o melhor ambiente de negócios e os números demonstram a importância deste diferencial, que tem como suporte vários fatores positivos, como segurança jurídica, simplificação dos processos administrativos, agilidade na abertura de novas empresas, modernização das leis, desburocratização e implementação de serviços digitais, como o protocolo eletrônico, por exemplo”, afirma ele.



Colodetti também ressalta que esta conjuntura favorável reafirma a relevância do município dentro do atual cenário empresarial do Estado, onde se posiciona como referência em empreendedorismo no Espírito Santo. De acordo com o secretário, esse resultado também se deve a fatores como infraestrutura, localização estratégica e políticas públicas voltadas ao setor produtivo da cidade.



“Os dados da Junta Comercial confirmam o compromisso da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo em fomentar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social, gerar mais emprego e renda, criar mais oportunidades e atrair novos investimentos para Vila Velha”, esclareceu.



Entre 2021 e 2024, Vila Velha foi a cidade capixaba que registrou a abertura do maior número de novas empresas, superando todas as outras cidades do Espírito Santo neste quesito. “Os números são impressionantes. Ao todo, 29.357 novos empreendimentos se estabeleceram na cidade em quatro anos de gestão, o que coloca Vila Velha em um patamar de excelência no contexto empresarial do Estado”.

