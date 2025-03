Abordagem da Polícia Militar resulta em apreensões de motos em Muqui

Duas motocicletas foram apreendidas e uma pessoa foi detida na noite da última terça-feira (25) em Muqui. Um menor de idade também foi apreendido.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante patrulhamento na cidade, um homem apresentou atitudes suspeitas ao avistar os policiais.

Diante da situação, foi realizada uma abordagem e busca pessoal, entretanto nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os militares receberam a informação de que o suspeito possuía uma motocicleta que estaria estacionada nas proximidades. Durante verificação no veículo, foram notados algumas discrepância entre o númeto da placa e do chassi em relação ao número do motor.

Devido as adulterações o rapaz foi conduzido até a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

Enquanto a guarnição esperava o guincho para apreender a motocicleta, um menor, começou a fazer manobras perigosas na via, onde prontamente os polícias o abordaram e o conduziram também para a delegacia por direção perigosa, e a moto do menor também foi guinchada por estar com licenciamento atrasado.

