Idoso é covardemente agredido com pauladas no meio da rua em Anchieta

Um idoso de 70 anos foi covardemente agredido com golpes de pauladas na tarde da última segunda-feira (24), no bairro Justiça II, em Anchieta.

Os militares foram acionados no Pronto Atendimento de Anchieta após a entrada de um idoso vítima de agressão.

O idoso estava em um ponto de ônibus no bairro Justiça II, em Anchieta, quando um indivíduo em uma moto, segurando um pedaço de madeira, parou o veículo ao lado de uma mulher.

O senhor contou aos policiais que se aproximou para ver o que estava acontecendo, momento em que foi agredido pelo suspeito. Populares intervieram e acionaram a PM.

A Polícia Civil (PC) informou que o caso foi registrado como lesão corporal, crime que depende da manifestação da vítima para que haja investigação.

A PC orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou fazer o registro por meio da Delegacia Online, no site: https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

