Acerola: estudo revela alta produtividade no Espírito Santo

Um estudo conduzido pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) tem revelado resultados promissores para a cadeia produtiva da acerola no Estado. Inédita no Espírito Santo, a pesquisa, que avalia o desempenho de 12 genótipos de aceroleira, demonstrou que, já no primeiro ano de produção, esses materiais alcançaram produtividade média duas vezes superior à média estadual.

Realizado na Fazenda Experimental Bananal do Norte (FEBN), em Cachoeiro de Itapemirim, o estudo conta com a parceria da Embrapa Semiárido. O objetivo é identificar os genótipos mais produtivos e com frutos com características superiores para atender tanto ao mercado de consumo in natura quanto às agroindústrias de processamento de polpa.

