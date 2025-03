Achachairu: Itarana se consolida como polo de fruta exótica

O achachairu é uma fruta boliviana com sabor doce e um toque de acidez. Parente do brasileiro bacupari, tem ganhado espaço em feiras e mercados e conquistado paladares país afora. No Espírito Santo, Itarana se consolida como terra forte no cultivo da iguaria. Tanto que um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa quer tornar o município Capital Estadual do Achachairu.

É um título mais do que merecido, já que o município se consolida como um grande polo produtor da fruta no Brasil. Distante oito quilômetros do Centro de Itarana, a fazenda Matutina Malavazi, do senhor Abel Basílio de Souza Neto, tem hoje mais de três mil plantas. As primeiras matrizes foram trazidas por um familiar diretamente da Bolívia, há 25 anos, e foram plantadas apenas para consumo próprio.

