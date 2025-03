Acidente em rodovia de São José do Calçado deixa uma pessoa morta

Na noite deste sábado (8), ocorreu um acidente na Rodovia ES-484, zona rural de São José do Calçado, onde um carro se chocou com uma árvore, deixando uma vítima fatal no local.

Segundo o solicitante, o carro acabou se chocando contra uma árvore, sendo necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para retirar o motorista, que já estava morto e preso às ferragens. Outras duas vítimas foram socorridas pelo Samu.

De acordo com a Polícia Científica (PCIES), o corpo da vítima, que ainda não foi identificado, foi encaminhado até a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Leia também: Homem é preso após ferir duas pessoas com arma branca em Calçado