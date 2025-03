Homem é preso após ferir duas pessoas com arma branca em Calçado

Na madrugada deste domingo (9), a Polícia Militar (PM) foi acionada para se locomover até o bairro Buraco Quente, em São José do Calçado, para verificar uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca.

Chegando ao local, os militares localizaram o suspeito de 35 anos, que estava com diversas lesões no rosto. Assim, os militares levaram o mesmo até o hospital, onde recebeu atendimento.

Em conversa com os policiais, dois homens, de 30 e 36 anos relataram que foram atingidos por golpes de faca, que foram desferidos pelo suspeito. As vítimas também foram levadas ao hospital do município, porém, a arma branca não foi localizada pelos militares.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Segundo a Polícia Civil (PC), assim que receber alta médica, o homem será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o desentendimento.

