Acidente entre carros e carreta deixa trânsito lento na BR 101 Sul

Um acidente envolvendo dois carros de passeio e uma carreta deixou o trânsito lento na manhã deste sábado (1º), na BR 101 Sul, nas proximidades da praça de pedágio de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e atuam no local. Até o momento, não há registro de vítimas e as causas do acidente não foram informadas.

Condutores que passam pelo trecho devem redobrar a atenção, já que o fluxo de veículos permanece lento. O trânsito no local flui em desvio.

