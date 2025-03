Acidente entre ônibus de turismo e carro fere oito e interdita BR 262

Um acidente de grandes proporções interditou totalmente a BR-262, na altura do km 72, em Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste sábado (1º). A colisão envolveu um ônibus de turismo e um carro de passeio, deixando ao menos oito pessoas feridas.

De acordo com as primeiras informações, o impacto ocorreu nas proximidades do China Park, um dos pontos turísticos da região.

Equipes do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local, enquanto os agentes da PRF atuam na organização do tráfego, que segue totalmente bloqueado nos dois sentidos.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. Os feridos estão sendo transferidos para hospitais da região.

