Agricultores de Alegre recebem cartões do Programa Estadual CDA

Nessa sexta (21), a Prefeitura Municipal de Alegre realizou a entrega dos cartões do Programa Compra Direta de Alimentos (CDA), na agência do Banestes do município.

A ação visa fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar de Alegre. Desse modo, no total, 25 produtores rurais — selecionados por meio de chamada pública — passarão a fornecer alimentos frescos diretamente da roça para a produção das chamadas “cestas verdes”,

Nesse sentido, serão beneficiadas famílias em situação de vulnerabilidade social e 9 instituições do município todos os meses.

O programa

O Programa CDA é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, desenvolvida pela SETADES (Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social).

Ele tem o objetivo de valorizar a agricultura familiar, gerar renda no campo e garantir segurança alimentar para quem mais precisa.

