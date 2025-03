Agricultura familiar ganha força com o cooperativismo

A agricultura familiar e o cooperativismo têm uma ótima conexão! Segundo o Censo Agropecuário de 2017, do IBGE, 71,2% dos estabelecimentos rurais de produtores associados a cooperativas são do perfil da agricultura familiar.

E essa ligação não é por acaso! A agricultura familiar consiste em uma produção sustentável e realizada por famílias. Já o cooperativismo visa construir uma economia mais justa, oferecendo boas condições de trabalho aos cooperados e colaboradores, enquanto fornece produtos e serviços de qualidade ao mercado interno e externo.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cooperativismo/agricultura-familiar-ganha-forca-com-o-cooperativismo/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui