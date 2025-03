Ajax x Frankfurt ao vivo pela Liga Europa: saiba onde assistir

Nesta quinta-feira (6), às 17h (horário de Brasília), Ajax e Eintracht Frankfurt agitam a rodada da Liga Europa, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas da competição continental, que acontecerá na Johan Cruijff Arena, em Amesterdã, na Holanda.

Este grande confronto contará com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e também do serviço de streaming Star+.

Ajax (técnico Francesco Farioli): Pasveer; Gaaei, Rugani, Baas e Hato; Fitz-Jim, Taylor e Mokio; Berghuis, Godts e Brobbey.

Eintracht Frankfurt (técnico Dino Toppmoller): Trapp; Collins, Koch e Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Gotze e Brown; Ekitike e Wahi.

