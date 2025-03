Al-Ittihad x Al-Riyadh: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta quinta-feira (13), às 16h (horário de Brasília), Al-Ittihad e Al-Riyadh se enfrentam, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. Porém, onde assistir Al-Ittihad x Al-Riyadh ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita, contará com transmissão ao vivo da Band Sports (TV por assinatura) e Canal GOAT (Youtube).

Como chegam as equipes?

O Al-Ittihad, que é líder isolado do Campeonato Saudita, com 58 pontos conquistados, chega para o confronto após empatar com o Al Quadisiya, por 1 a 1.

Já o Al-Riyadh, vem de vitória sobre Al-Okhdood por 1 a 0, porém segue buscando regularidade na competição nacional. No momento, a equipe ocupa a 9ª colocação do Campeonato Saudita, com 33 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Al-Ittihad (técnico Laurent Blanc): Rajkovic; Al-Sqoor, Pereira, Al-Mousa, Fagihy; Fabinho, Kante; Bergwijn, Aouar, Diaby; Benzema.

Ficha técnica de Al-Ittihad x Al-Riyadh

Data: 13 de março (quinta-feira)

13 de março (quinta-feira) Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita

Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita Onde assistir ao vivo: Band Sports (TV por assinatura) e Canal GOAT (Youtube)

