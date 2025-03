Al-Nassr x Al-Kholood: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta sexta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), Al-Nassr e Al-Kholood se enfrentam, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. Contudo, onde assistir Al-Nassr x Al-Kholood ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Al -Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita, contará com transmissão ao vivo do BandSports, Canal GOAT, Esporte na Band e Bandplay.

Prováveis escalações

Al-Nassr: Bento; Al-Boushal, Simakan, Lajami, Al-Najdi; Brozovic, Al-Hassan; Duran, Yahya, Mane; Cristiano Ronaldo.

Al-Kholood: Grohe; Al-Hawsawi, Troost-Ekong, Jahfali, Al-Shehri; Dieng, N"Doram; Al-Hammami, Collado, Maolida; Muleka.

Ficha técnica de Al-Nassr x Al-Kholood

Data: 14 de março (sexta-feira)

14 de março (sexta-feira) Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Al -Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita

Al -Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita Onde assistir: BandSports, Canal GOAT, Esporte na Band e Bandplay

