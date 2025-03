Rio Branco-VN é eliminado após ser goleado na Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (13), Vila Nova-GO e Rio Branco-VN se enfrentaram, em confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil, onde o time capixaba foi goleado por 6 a 0, ocasionando na eliminação do time de Venda Nova. A partida foi realizada no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no Estado de Goiás.

Durante todo confronto, o clube capixaba focou totalmente em se defender, contudo, erros individuais ocasionaram em gols do time adversário, sendo a maioria no segundo tempo.

Como foi o jogo?

O jogo se iniciou com o time de Venda Nova se defendendo, porém, logo aos oito minutos da primeira etapa, o Vila Nova conseguiu abrir o placar após falha do goleiro Pezão, que espalmou o chute fraco de Júnior Todinho nos pés de Gabriel Poveda, que só empurrou para dentro do gol.

O jogador Patrick, do Rio Branco-VN, tomou um cartão amarelo aos 11 minutos, logo após, por volta de 12 minutos depois, voltou a tomar outro amarelo, por um carrinho desnecessário no adversário, o que ocasionou em sua expulsão. Mesmo assim, com uma pressão avassaladora do Vila Nova, o primeiro tempo terminou de 1 a 0 para o time da casa.

No segundo tempo, apenas o Vila Nova jogou futebol, enquanto o Brancão Polenterio apenas assistia a partida de dentro do campo. O 2 a 0 veio aos 18 minutos com chute de Jean Mota no canto de Pezão.

Após isso, o Rio Branco-VN ficou totalmente perdido dentro de campo, o que ocasionou em quatro gols dentro de apenas 11 minutos. Tiago Pagnussat, Diego Torres, Elia Lira e Gabriel Silva marcaram os últimos quatro gols, fechando a goleada por 6 a 0 na segunda fase da Copa do Brasil.

Leia também: Cachoeiro: noite de muitos gols na abertura da Temporada de Areia 2025