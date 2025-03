Al-Nassr x Esteghlal AO VIVO: onde assistir e escalações

O futebol começa com tudo nesta segunda-feira (10), às 15h, com o jogo entre Al-Nassr e Esteghlal, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da AFC. Contudo, onde assistir Al-Nassr x Esteghlal ao vivo?

A partida, que será realizada no Al -Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita, contará com transmissão do Disney+ Premium (streaming).

O primeiro confronto entre as duas equipes ficou marcada por um jogo morno, terminando em um empate sem gols no estádio Azadi Sports Complex, em Teerã, no Irã.

Sobretudo, o Al-Nassr chega para o confronto após empatar com o Al-Shabab por 2 a 2, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. Atualmente, o time de Cristiano Ronaldo ocupa a 4ª colocação do Sauditão, com 48 pontos conquistados.

Aliás, o Esteghlal, que fez seu último jogo contra o próprio Al-Nassr, ocupa a 10ª colocação da Iran Pro League, com 26 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Al-Nassr (Stefano Pioli): Bento; Boushal, Simakan, Al-Fatil, Alnajdi; Brozovic, Al-Sulaiheem, Ângelo, Wesley; Jhon Durán e Cristiano Ronaldo.

Esteghlal (Miodrag Bozovic): Hosseini; Hardani, Cheshmi e Raphael Silva; Ahmadi, Rezaeian, Rezavand, Ndong, Koushki e Sohrabian; Azadi.

Ficha técnica de Al-Nassr x Esteghlal

Data: 10 de março (segunda-feira)

10 de março (segunda-feira) Hora: 15h (horário de Brasília)

15h (horário de Brasília) Local: Al -Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita

Al -Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

Leia também: Neymar justifica ausência após eliminação do Santos no Paulistão