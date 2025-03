Alckmin se reúne com o secretário dos EUA para discutir tarifas de Trump

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), participa nesta quinta-feira (7), às 17h30, de uma videoconferência com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. O encontro acontece em meio às recentes ameaças do ex-presidente norte-americano Donald Trump de importação, novas tarifas sobre produtos importados, medida que pode

Tarifas excessivas

Embora o Brasil ainda não tenha sido alvo direto das sobretaxas, segmentos como o de aço, alumínio e madeira estão no radar de possíveis avaliações comerciais. Produtos agrícolas e o etanol também podem entrar na lista de alvos do governo Trump, que já acusou o Brasil de importar tarifas excessivas sobre produtos americanos

Um dos setores mais vulneráveis ​​é o da madeira, já que os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras do segmento, absorvendo 42,4% do volume total. Com a recente sinalização de uma tarifa de 25% sobre produtos florestais importados, a concorrência

Sobretaxa

O aço e o alumínio, produtos de peso na balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, também correm risco de serem sobretaxados. Até o momento, o governo brasileiro não sinalizou nenhum fato oficial, como o aumento das tarifas sobre produtos americanos, mas acompanha o cenário com preocupação.

Para Alckmin, o caminho para evitar um conflito comercial é o diálogo. O vice-presidente defende a negociação de um novo acordo que estabeleça cotas de exportação, estratégia semelhante à implementação em 2018, como forma de evitar

