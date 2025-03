Alegre ganha 10 novos playgrounds infantis

A cidade de Alegre está mais colorida e divertida! A Prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE) e da Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos (SEOSU), anunciou a instalação de 10 novos playgrounds infantis em diversos bairros e distritos do município, proporcionando mais lazer e qualidade de vida para as crianças alegrenses.

Os equipamentos já foram instalados nos distritos de Anutiba, Araraí, Café, Celina e Santa Angélica, e nos bairros Boa Fé, Clério Moulin, Guararema, Nova Alegre e Vila do Sul (na Praça do Triângulo).

A ação conta com o apoio dos deputados José Esmeraldo, responsável pelo envio da unidade para o distrito de Celina, e Amaro Neto, que viabilizou outras 10 unidades por meio de emendas parlamentares. A Prefeitura agradeceu o empenho dos parlamentares na ampliação do acesso ao lazer para a população infantil.

E as novidades não param por aí: novos playgrounds já estão previstos para outros bairros que ainda não foram contemplados, ampliando o alcance do projeto e garantindo mais espaços seguros para o brincar.

De acordo com a gestão municipal, além da diversão, os playgrounds contribuem diretamente para o desenvolvimento infantil, estimulando a criatividade, a socialização e o bem-estar das crianças. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura em tornar Alegre uma cidade cada vez mais acolhedora e voltada para o bem-estar das famílias.

