Alegre realiza 1º Seminário em Valorização do Meio Rural em abril

No dia 24 de abril, a cidade de Alegre receberá o 1º Seminário em Valorização do Meio Rural, um evento dedicado a esclarecer os direitos dos produtores rurais, com foco especial na aposentadoria e outros benefícios previdenciários. O encontro acontecerá na ACISA, localizada na Rua Dr. Chacon, 212.

O seminário abordará temas essenciais para os trabalhadores do campo, como o processo para solicitar a aposentadoria, os direitos de filhos e cônjuges e as medidas a serem tomadas em caso de aposentadoria negada. Além do conteúdo informativo, os participantes terão a oportunidade de concorrer a sorteios exclusivos.

A iniciativa busca fortalecer o conhecimento da classe trabalhadora rural sobre seus direitos, garantindo que todos tenham acesso às informações necessárias para planejar seu futuro com segurança.

Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (28) 99929-5344.