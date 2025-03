ALES inaugura Galeria Lilás em tributo a mandatos femininos

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) inaugurou nesta terça-feira (25) a Galeria Lilás, um espaço permanente dedicado a homenagear as mulheres que já ocuparam cadeiras no Parlamento capixaba. O local, próximo ao Plenário Dirceu Cardoso, exibe um painel com fotos das atuais deputadas, das que já exerceram mandatos e das futuras representantes.

Durante a cerimônia, a procuradora especial da Mulher da Ales, deputada Iriny Lopes (PT), destacou a importância da iniciativa, mas lamentou a baixa representatividade feminina ao longo da história do Legislativo estadual. “Em 190 anos, apenas 17 mulheres passaram por aqui. É muito pouco diante do que somos e do que podemos”, afirmou.

Iriny também ressaltou os desafios enfrentados por mulheres na política e expressou o desejo de que a galeria continue crescendo. “Espero que, ao longo dos anos, este espaço ocupe todas essas paredes, refletindo o tamanho que realmente temos na sociedade”, declarou.

Representatividade e respeito no Parlamento

O presidente da Ales, Marcelo Santos (União), elogiou o trabalho das deputadas, tanto as atuais quanto as que já passaram pelo Legislativo, ressaltando o impacto de suas atuações. “Essas mulheres nunca envergonharam o Parlamento e fazem muita falta em outros espaços porque sempre protagonizaram debates de alto nível”, disse.

Marcelo também enfatizou o compromisso da Casa em garantir um ambiente de respeito e equidade. “Aqui, todas as deputadas têm voz e voto na mesma medida que qualquer outro parlamentar. O Legislativo é um espaço de debate de ideias, e o respeito à diversidade de opiniões deve prevalecer”, pontuou.

Ele destacou ainda que a atual legislatura é a que mais conta com mulheres na Mesa Diretora e também registra um número recorde de servidoras em cargos de gestão, abrangendo áreas como recursos humanos, finanças e a Casa dos Municípios.

Histórias de superação

As deputadas presentes compartilharam relatos sobre suas trajetórias na política. Raquel Lessa (PP), por exemplo, lembrou sua origem em Pancas, município com forte influência de imigrantes italianos e onde, historicamente, as mulheres tinham pouca participação política. “Sou a primeira mulher eleita no meu município. Lá, as terras eram dadas aos homens e as máquinas de costura às mulheres. Ainda enfrentamos esse machismo”, disse.

A deputada Camila Valadão (Psol) reconheceu os avanços em termos de respeito à bancada feminina na Ales, destacando que a situação era diferente quando exerceu mandato na Câmara de Vitória. “As divergências fazem parte do Parlamento, mas é essencial que todas as parlamentares tenham condições de exercer seu papel sem intimidação”, afirmou.

A procuradora de Justiça Catarina Cecin Gazale, primeira mulher a chefiar o Ministério Público do Espírito Santo, também discursou. Pioneira na defesa dos direitos das mulheres no estado, ela relatou que chegou a responder a um processo administrativo durante o regime militar devido à sua atuação no movimento feminista.

Homenagens e programação cultural

A inauguração da Galeria Lilás integra a programação do Mês da Mulher na Ales. O evento contou com apresentações culturais, incluindo a leitura do conto “Moça Tecelã”, de Marina Colasanti, pela artista Marinalva Conceição de Souza, e a interpretação da música “Sorriso de Marielle” por Raquel Passos.

Além disso, deputadas e ex-deputadas receberam certificados da Procuradoria Especial da Mulher. Entre as homenageadas estavam Iriny Lopes (PT), Camila Valadão (PT), Raquel Lessa (PP) e Janete de Sá (PSB), além das ex-parlamentares Brice Bragato, Penha Feu Rosa e Lúcia Dornellas. Outras ex-deputadas foram representadas por familiares.

A galeria exibe imagens das 17 mulheres que já passaram pela Ales, incluindo Mariazinha Veloso Lucas e Judith Leão, únicas falecidas entre as homenageadas.

Leia Também: Municípios e Estado deverão prestar contas ao TCE-ES até dia 31; veja