Alta demanda por feijão de qualidade eleva preços

A demanda por feijão de maior qualidade está aquecida, segundo apontam pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). No entanto, a disponibilidade de feijão carioca nota 9 ou superior está escassa.

Além disso, muitos produtores estão mais afastados do mercado, à espera de melhores oportunidades nas próximas semanas. Assim, esse cenário tem resultado em valorizações do feijão nota 9 ou superior em diversas regiões acompanhadas pelo Cepea.

