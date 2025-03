Aluno é flagrado com arma falsa dentro de escola em Mimoso

Um aluno de 15 anos foi flagrado com um simulacro na cintura enquanto transitava pela escola na última terça-feira (26), em Mimoso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a coordenadora da escola acionou os militares após ser informada da situação.

Quando os policiais chegaram à escola, o aluno não estava mais presente. O simulacro foi entregue à Polícia Civil nesta quinta-feira (27).

