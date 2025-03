Operação apreende seis veículos do transporte escolar em Muniz Freire

Uma operação de fiscalização do transporte escolar realizada na manhã desta quinta-feira (27) em Muniz Freire, resultou na apreensão de seis veículos. A blitz, conduzida pela Polícia Militar, teve como objetivo identificar irregularidades no transporte escolar do município.

Por meio de nota, o secretário de educação informou que se tratou de operação de rotina da Polícia Militar e que tem ocorrido em vários municípios vizinhos.

“Até o presente momento, foram removidos por meio de guincho seis veículos, sendo cinco do modelo Kombi e um ônibus. A remoção decorreu do inadimplemento da taxa referente ao Termo de Licenciamento do Transporte Escolar. No entanto, todos os veículos passaram por vistoria e encontram-se devidamente regularizados. Medidas estão sendo adotadas para minimizar os impactos e garantir a continuidade do transporte dos alunos, bem como a garantia da reposição do conteúdo àqueles estudantes afetados. A expectativa é de que ainda hoje todo o serviço esteja normalizado”, disse Márcio Bolzan.

Questionado se alguma escola sofreu com atrasos no transporta, Márcio afirmou que o município garantiu o retorno dos alunos do período matutino com micro-ônibus. Já os alunos da tarde a escola disponibilizaram a reposição de conteúdo.

O portal AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Polícia Militar, mas até o momento não obtivemos retorno.

