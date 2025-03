Amunes: encerramento de gestão tem anúncio de recursos para projetos

A Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) realizou, nesta segunda-feira (31), a solenidade de encerramento da atual gestão, marcada por discursos de lideranças políticas e anúncios para os municípios capixabas. Na ocasião, o então presidente da Amunes, Luciano Pingo, passou o bastão para o presidente eleito, Lubiana Barrigueira, prefeito de Nova Venécia. O governador Renato Casagrande, presente no evento, destacou a continuidade da parceria entre o governo estadual e a associação, anunciando um importante incentivo financeiro.

“Estamos dando a opção aos prefeitos de buscarem, no Fundo Cidades, até R$ 500 mil para fazer projetos. Esses projetos devem ser voltados para obras de adaptação às mudanças climáticas. Estamos voltados, neste momento, para esta prioridade”.

Em seu discurso, o ex-presidente da Amunes, Luciano Pingo, ressaltou os avanços conquistados durante sua gestão. “Avançamos muito. Temos de reconhecer todos os presidentes que estiveram à frente da Amunes. Durante a nossa gestão, destacamos o Amunes tá on, o Monitora TC e o aplicativo para que prefeitos de 78 municípios recebessem na palma da mão informações fiscais e contábeis das cidades. Acima de tudo, este momento representa a força dos investimentos do Executivo estadual nas nossas prefeituras. No encerramento da nossa gestão, conseguimos dialogar com o Governo do Estado e o governador Renato Casagrande anunciou R$ 500 mil para os municípios investirem em projetos estruturantes para suas cidades”.

O presidente eleito da Amunes, Lubiana Barrigueira, apresentou algumas das prioridades para sua gestão, focando em desafios enfrentados pelos municípios. “Temos várias ações sendo implementadas e outras que queremos implementar. Vamos nos aprofundar sobre a perda de receitas dos municípios. Vamos trazer secretários da Fazenda e prefeitos para nos inteirarmos do assunto. Temos também em pauta a mobilidade urbana. Há vários municípios que buscam que o governo coloque recursos em cidades com mais de 100 mil habitantes e vamos abrir esse debate”.

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos, também marcou presença na solenidade, reafirmando o apoio do Legislativo ao desenvolvimento do Estado e à nova gestão da Amunes. “Nós vamos garantir, principalmente no momento da votação do orçamento, que o Estado continue a crescer e a se desenvolver. Daremos o suporte necessário para que o governador possa alcançar as 78 cidades, muitas sob comando de novos prefeitos. No que depender da Assembleia Legislativa, estaremos juntos para tornar este Estado um lugar cada vez melhor para se viver”.