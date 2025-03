“Amunes na Estrada” leva capacitação e parcerias a Itaguaçu; veja

O município de Itaguaçu recebeu, nesta terça-feira (11), mais uma edição do programa “Amunes na Estrada”, iniciativa que busca levar conhecimento e fortalecer a gestão municipal em diversas cidades do Espírito Santo. O encontro aconteceu no Centro Multiuso Renascer e reuniu lideranças políticas, servidores públicos e representantes de entidades parceiras.

Presença de autoridades

Estiveram presentes o prefeito de Itaguaçu, Darly Dettmann, o vice-prefeito Mario João Baldotto Sarnaglia, além do prefeito de Itarana, Vander Patrício, e do prefeito de Baixo Guandu, Lastênio Luiz Cardoso. Vereadores e servidores das prefeituras da região também participaram da programação.

Lançado em 2023 pela Gestão Biênio 2023/2025, o “Amunes na Estrada” já se consolidou como uma ferramenta essencial para a qualificação de agentes públicos e a apresentação de programas e parcerias estratégicas. No primeiro ano, a iniciativa percorreu 10 municípios, e em 2024, ampliou sua atuação, alcançando outras seis cidades com novos parceiros e conteúdos ainda mais abrangentes.

Fortalecimento dos municípios

Para o presidente da Amunes, Luciano Pingo, o projeto fortalece o desenvolvimento dos municípios capixabas ao aproximar a administração pública das esferas estadual e federal. “O papel da Amunes é articular ações e levar informações estratégicas aos 78 municípios do Espírito Santo. Aqui em Itaguaçu, estamos compartilhando conhecimentos que vão contribuir para uma gestão ainda mais eficiente”, destacou.

O “Amunes na Estrada” conta com a parceria de instituições como Sistema OCB/ES, Aderes, Junta Comercial, UFES, IJSN, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa do ES, Bancada Federal Capixaba, Sebrae/ES, ES em Ação e Esesp, além das empresas Repremig, E&L e Ágape.

