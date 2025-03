Anchieta abre inscrições para o Bolsa Atleta 2025

A Prefeitura de Anchieta está recebendo inscrições de esportistas interessados em receber o apoio financeiro do Programa Bolsa Atleta em 2025. Os atletas locais devem protocolar a documentação até o dia 7 de abril.

A inscrição é aberta a atletas e paratletas e tem de ser feita no Protocolo do Centro Administrativo Edival José Petri (foto), sede da prefeitura, na Vila Samarco, e os pedidos serão submetidos à Comissão de Análise do Programa Bolsa Atleta.

As categorias são: A) Estudantil (R$ 1.500); B) Estadual (R$ 4 mil); C) Nacional (R$ 6 mil); D) Internacional (R$ 8 mil); E) Master e Anchieta Rumo ao Futuro (R$ 2.500).

“O Bolsa Atleta é muito importante para os esportistas de Anchieta. É um apoio para que eles possam manter seus treinamentos em alto nível, pagar viagens para competir e trazer vitórias para nosso município”, pontuou o secretário de Esporte e Juventude, Rodrigo Vilar.

Baixe aqui o edital e os formulários para fazer a inscrição:

Edital

Ficha de inscrição

Autorização para menor de idade

Requerimento do atleta

Plano esportivo anual do atleta

Declaração do Comitê Olímpico Brasileiro ou do Comitê Paraolímpico Brasileiro

Declaração de residência do atleta

Declaração da instituição de ensino

Declaração da entidade nacional

Declaração da entidade estadual

Declaração da entidade internacional