Anchieta: Pronto Atendimento destaca-se em assistência à saúde

Durante o período de Carnaval, o Pronto Atendimento Municipal (PA) de Anchieta teve uma grande demanda e destacou-se pela organização para garantir a assistência à saúde da população. Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, o serviço registrou um total de 895 atendimentos, com números expressivos durante os dias de maior movimento nas festividades.

No dia 28 de fevereiro, o PA atendeu 143 pacientes, seguido por 119 atendimentos no dia 1º de março. O número continuou alto no dia 2 de março, com 120 atendimentos registrados.

No dia 3 de março, o serviço de saúde teve um pico, com 184 atendimentos realizados. A movimentação seguiu intensa no dia 4 de março, com 154 pacientes atendidos, e no dia 5 de março, o total chegou a 175.

Para garantir um atendimento ágil e eficaz, especialmente durante o Carnaval, o Pronto Atendimento contou com um reforço significativo na equipe médica.

“Durante o dia, três médicos estavam disponíveis para atender aos casos, e durante a noite, dois médicos ficavam à disposição. Além disso, um médico adicional foi escalado para um horário especial, das 13h à 1h, para assegurar a cobertura médica contínua, conforme a demanda da população”, explica o secretário municipal de Saúde, Renato Lorencini.

O PA também montou uma sala extra de medicação e hidratação, destinada a oferecer suporte imediato para casos emergenciais.

“A equipe de saúde de Anchieta trabalhou de forma intensa e dedicada para garantir que os moradores e turistas tivessem o atendimento necessário durante as festividades de Carnaval. Agradecemos a colaboração de todos os profissionais envolvidos para cuidar de nossa população durante esses dias de folia”, finalizou o secretário.

