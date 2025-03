Anunciada expansão de serviços de Saúde em Linhares

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta terça-feira (18), a ampliação dos serviços especializados na Rede Cuidar de Linhares, iniciando pela Oftalmologia, seguido pela oferta de exames de colonoscopia e endoscopia.

Em agenda no município, Casagrande também inaugurou o prédio da Diretoria Regional de Polícia Científica Norte, além de novas estruturas de pesquisa do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

“Temos hoje um ambiente favorável ao desenvolvimento em Linhares com o Estado e o Município trabalhando juntos, sem disputa política. A população já colhe os frutos dessa parceria com diversos anúncios e entregas. Muito em breve vamos retornar ao município para dar ordem de serviço da ponte que liga os bairros Interlagos e Aviso”, adiantou o governador, ao lado do prefeito Lucas Scaramussa.

Os pacientes dos municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, anteriormente referenciados para o Hospital Estadual João dos Santos Neves (HJSN), em Baixo Guandu, para o atendimento oftalmológico passarão a ser atendidos na Rede Cuidar de Linhares já a partir desta terça-feira. A previsão é de que sejam realizados 1.800 atendimentos por mês em Oftalmologia, incluindo consultas e procedimentos especializados.

Em relação à oferta de exames de endoscopia e colonoscopia, ela se dará já a partir de abril. Os pacientes, que anteriormente precisavam se deslocar até o município de Colatina para realização desses exames, poderão realizá-los na Rede Cuidar de Linhares. Com esta ampliação, a expectativa é que 3.500 exames de endoscopia e 3.200 de colonoscopia sejam feitos ao longo do ano.

Rede Cuidar

A Rede Cuidar é uma iniciativa que visa reorganizar o atendimento no sistema de saúde pública do Espírito Santo, garantindo um cuidado integral, humanizado e mais próximo da população. Por meio do Consórcio Público da Região Polinorte (CIM Polinorte), a Rede Cuidar de Linhares atende oito municípios da Região Central de Saúde: Águia Branca, Alto Rio Novo, Governador Lindenberg, Rio Bananal, Marilândia, Sooretama, Linhares e Vila Valério.

A expectativa é que a unidade possa, ao longo de todo ano de 2025, realizar cerca de 13.900 consultas e mais de 15 mil exames, e conta com investimento previsto de R$ 2,22 milhões.

São ofertadas as especialidades de Angiologia, Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia, Urologia e Psiquiatria, além da inclusão da Oftalmologia. E na realização de exames como Eletrocardiograma, Tonometria, Fundoscopia, Teste Ergométrico, Análise Patológica Gástrica, Ecocardiograma, Holter 24 horas, Mapa, Ecodoppler de Membros, Mamografia, e os exames de Endoscopia e Colonoscopia.

Mais entregas

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande inaugurou as novas instalações do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Norte (CPDI Norte) do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O evento foi realizado na Fazenda Experimental do Incaper de Linhares, localizada às margens da Rodovia BR-101. Além da inauguração, também foram entregues três caminhonetes para apoio às atividades das fazendas experimentais de Linhares, Marilândia e Sooretama.

A reestruturação faz parte do projeto estratégico “Estruturação e Ampliação das Ações de Pesquisa do Incaper”, que busca fortalecer a capacidade de pesquisa e inovação da autarquia estadual. Com um investimento total de R$ 7,29 milhões, os novos espaços incluem laboratórios modernizados, salas para pesquisadores, auditório e setor administrativo.

As estruturas foram planejadas para atender a todos os critérios técnicos e ambientais, proporcionando mais qualidade e segurança para as análises laboratoriais e o desenvolvimento de pesquisas.

O CPDI Norte, localizado em Linhares, recebeu R$ 6,42 milhões provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento, do governo federal, destinados à construção dos laboratórios e da sede administrativa. Além disso, o Governo do Estado investiu R$ 645 mil na aquisição de três veículos utilitários e R$ 225 mil na compra de um trator com implementos agrícolas para a Fazenda Experimental de Linhares.

Também foi inaugurado o prédio da Diretoria Regional de Polícia Científica Norte (DINORTE), em Linhares. As instalações foram reformadas e ampliadas para abrigar, além da Seção Regional de Medicina Legal de Linhares (SML-LIN), a Seção Regional de Criminalística de Linhares (SEC-LIN) e a Seção Regional de Laboratórios de Análises Forenses Norte (SELAFNORTE). O investimento faz parte do processo de modernização das Polícias, dentro do programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Com investimento de R$ 6,25 milhões, as obras da sede da DINORTE foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). A Seção Regional de Criminalística realiza diversas perícias criminais, como exames em locais de morte violenta ou suspeita, acidentes de trânsito com vítimas fatais, crimes contra o patrimônio, exames veiculares e perícias em locais de acidentes de trabalho, entre outros.

Já na Seção Regional de Medicina Legal de Linhares (SML-LIN), são realizadas necropsias, exames de lesão corporal, avaliações para constatação de violência sexual e perícias relacionadas ao DPVAT.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Mazinho dos Anjos e Toninho da Emater; os secretários de Estado, Leonardo Damasceno (Segurança Pública e Defesa Social) e Guerino Balestrassi (Recuperação do Rio Doce); além de prefeitos e lideranças da região.

