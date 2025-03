Apiacá Celebra o Dia da Mulher com evento neste sábado (8)

Neste sábado (8), a cidade de Apiacá promoverá uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, acontecerá na Praça Central (Praça do Coreto), das 7h às 10h, e contará com uma série de serviços e atividades voltadas ao bem-estar da população.

A programação inclui vacinação, aferição de pressão arterial, medição de glicose e orientações de saúde. Além dos cuidados médicos, o público poderá participar de apresentações de zumba e futevôlei, promovendo a prática de atividades físicas. A iniciativa conta com o apoio do CT Ara Futevôlei e do Sicredi.

A Prefeitura de Apiacá reforça a importância da participação da comunidade e convida todas as mulheres a celebrarem essa data com saúde e bem-estar.