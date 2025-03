Após briga generalizada, show é encerrado mais cedo em Apiacá; veja

A Polícia Militar de Apiacá precisou intervir e encerrar as comemorações de Carnaval que aconteciam no centro do município na noite da última terça-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição responsável pela segurança do local foi acionada diversas vezes pela população devido a várias ocorrências de brigas. Diante da situação, o secretário de Cultura do município, responsável pelo evento, decidiu encerrá-lo antes do horário previsto.

Os militares precisaram utilizar técnicas de imobilização, além de recursos não letais, como spray de pimenta e munições de elastômero, para conter os agressores.

Em determinado momento, alguns foliões atacaram os policiais e seguranças, tornando necessário o uso de bastões de carga e cinco disparos de munição não letal com uma espingarda calibre 12 para garantir a segurança dos presentes.

Um dos envolvidos precisou ir ao hospital, mas recusou atendimento médico e fugiu. Pessoas próximas relataram que ele estava muito agressivo e chegou a ameaçar o próprio pai. Diante da gravidade da situação, a polícia interveio. Um disparo de munição não letal atingiu seu braço, e, após correr cerca de cem metros, ele caiu. A ambulância então o socorreu.

O pai do envolvido afirmou que não iria representar criminalmente contra o filho e contou que essa situação era recorrente.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, as autoridades aplicaram quatro multas e apreenderam uma moto.

