Carro capota em rio: Bombeiros fazem buscas submersas em Colatina

Um carro capotou e caiu dentro de um rio, nesta segunda-feira (3), na localidade de Córrego do Argeu, em Colatina.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com os militares, o local era de difícil acesso.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um carro capotado, com as rodas para cima, dentro de um pequeno rio.

“Diante da situação, os militares iniciaram buscas submersas para verificar a presença de vítimas no interior do veículo. No entanto, não localizaram ninguém. Posteriormente, a equipe foi informada de que o condutor do carro conseguiu sair do veículo sozinho e estava bem”, disse os Bombeiros por meio de nota.

Além disso, o motorista estava sozinho no momento do acidente, descartando a possibilidade de outras vítimas. A corporação não informou as possíveis causas do acidente.

