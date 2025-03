Aqui Pod recebe Leandro, que viralizou com serviço ‘pesado’ no agro

Uma história que poderia ter um fim trágico, ganhou um novo desfecho após o influenciador digital Leandro Lacerda, que perdeu parte da perna direita, após um grave acidente de trânsito em 2021, ter decidido compartilhar a sua rotina de trabalho nas fazendas de cafés.

Atualmente, ele conta com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais e, quando somados, os vídeos ultrapassam mais de 300 milhões de views.

Conheça a história

Mas nem sempre foi assim e, nesta segunda-feira (17), o influenciador revelará detalhes de como tudo começou. Ele concederá entrevista, exclusiva, ao Aqui Pod, em parceria com o Conexão Safra, a partir das 15 horas, no canal do AQUINOTICIAS.COM no Youtube.

Apesar de ser natural de Minas Gerais, foi no Espírito Santo, na cidade de Castelo, que Leandro Lacerda deu os primeiros passos rumo ao sucesso nas redes sociais.

Depois de ter o benefício que recebia do governo federal cortado, Leandro enfrentou uma série de dificuldades, vendo como alternativa para sobrevivência a ida para as terras capixabas, na casa da sua mãe, onde o seu padrasto é proprietário de uma lavoura de café.

Mesmo com a limitação, por não ter parte de uma das pernas, o plano do Leandro era ajudar na propriedade rural com a execução de serviços de roça como, por exemplo, a panha do café, capina, adubo e roçagem, trabalho que desenvolve até os dias atuais.

Virada de chave

Porém, após ouvir uma voz, gravar e publicar na rede social Tik Tok um vídeo em que mostrava a sua rotina, ele viu a sua vida, literalmente, virar. E que era para ser “lamento”, se transformou em uma história de superação.

O vídeo viralizou na rede social e, em um único dia, fez com que Leandro conquistasse mais de 12 mil seguidores. Com isso, ele resolveu entrar de vez na internet e passou a compartilhar, com frequência, a sua rotina de trabalho duro e inspirador.