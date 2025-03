Argentina x Brasil AO VIVO: onde assistir e escalações

Argentina x Brasil entram em campo nesta terça terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), em confronto válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. O duelo entre os dois gigantes sul-americanos acontece no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Contudo, onde assistir Argentina x Brasil ao vivo?

Os amantes de futebol, que desejam assistir este grande confronto, podem acompanhar ao vivo na TV Globo (TV aberta) e no SporTV (TV por assinatura).

Na liderança, Argentina busca abrir ainda mais pontos

Liderando as Eliminatórias de forma isolada, a líder Argentina busca mais uma vitória, com o apoio de sua torcida, para abrir ainda mais vantagem sobre as outras seleções sul-americanas. Atualmente, a Seleção Argentina, comandada por Diego Simeone, ocupa a 1ª colocação, com 28 pontos conquistados. Em caso de vitória sobre o Brasil, os argentinos abrem 10 pontos de diferença da Seleção Brasileira.

Brasil busca recuperação nas Eliminatórias

Mesmo chegando de vitória sobre a Colômbia, por 2 a 1, o Brasil segue apresentando um futebol longe do que os torcedores brasileiros esperam da seleção pentacampeã do mundo. A 3ª colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas, deu uma certa tranquilidade para a seleção comandada por Dorival. Porém, com 21 pontos conquistados até o momento, uma vitória sobre a rival Argentina seria essencial para o Brasil, uma vez que diminuiria a diferença de pontuação para apenas 4 pontos.

Histórico de confrontos entre Argentina x Brasil

Durante toda história, as duas seleções se enfrentaram 109 vezes, com 43 vitórias do Brasil, 40 da Argentina e 26 empates. Em solo argentino, 37 duelos, com 15 vitórias dos argentinos, 12 empates e 10 vitórias brasileiras. Já no Brasil, são 42 confrontos, com 23 vitórias da Seleção Brasileira, 7 empates e 12 vitórias da Argentina.

Jogo intenso! Raphinha “bota fogo” no confronto

Em entrevista ao ex-jogador Romário, o atacante Raphinha, do Barcelona, comentou que daria “porrada neles”, ao ser perguntado por Romário, se daria “porrada” em argentino. Sobretudo, o jogador também disse que irá marcar um gol no clássico sul-americano. A fala do jogador repercutiu negativamente na Argentina, o que deixará o jogo ainda mais quente.

Ficha técnica:

Eliminatórias para Copa do Mundo 2026

Data: Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina

Onde assistir Argentina x Brasil:

TV aberta: Globo

Globo TV por assinatura: SporTV

SporTV Streaming: Sem transmissão

