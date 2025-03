Armas e munições são apreendidas no Parque Nacional do Caparaó

Uma operação conjunta entre agentes ambientais do ICMBio e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental resultou na apreensão de armas e munições dentro do Parque Nacional do Caparaó, na localidade Córrego da Forquilha, Zona Rural de Ibitirama-ES. A ação ocorreu após denúncia de caça ilegal de animais silvestres na região.

Durante uma abordagem, foram encontradas armas de fogo e munições sem a devida autorização legal. O responsável foi detido e conduzido até a Delegacia Regional de Alegre.

A preservação do meio ambiente é um dever de todos. A caça ilegal representa uma grave ameaça à biodiversidade e compromete o equilíbrio ecológico. Proteger a fauna e a flora é garantir um futuro sustentável para as próximas gerações.