Artistas ainda podem se inscrever para o Sarau Intransitivo

Termina nesta segunda (24), as inscrições para o Sarau Verbo Interativo. O evento vai acontecer em abril, em Cachoeiro.

A ação contará com três edições temáticas e tem como objetivo promover e dar visibilidade à produção artística cachoeirense, incentivando a diversidade de expressões artísticas.

As inscrições devem ser realizadas por meio de um formulário on-line. O link será disponibilizado pelo Grupo Anônimos de Teatro em suas redes sociais.

Nesse sentido, os candidatos devem preencher todas as informações solicitadas no formulário. Importante ressaltar que, o preenchimento da inscrição não garante a seleção para o evento.

Serão realizadas três edições do sarau, cada uma com um tema específico:

