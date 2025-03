Assinada ordem de serviço para transporte de animais em Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), assinou, na tarde dessa terça-feira (18), a ordem de serviço para a execução do contrato de captura e transporte de animais de médio e grande porte soltos ou abandonados em vias públicas do município. O serviço será realizado pela empresa Suélio Vizzoni Paganini, vencedora do processo licitatório.

A iniciativa visa garantir mais segurança à população e melhores condições de manejo para os animais. A empresa contratada será responsável pela captura, transporte e condução dos animais até o local adequado para guarda e cuidados necessários. A equipe estará disponível 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, para atender ocorrências em todo o território municipal.

O contrato prevê a captura de até 240 animais no período de um ano, com equipe especializada composta por motorista treinado e laçador profissional, além da disponibilização de veículo apropriado para o transporte seguro dos animais. A empresa também será responsável pela manutenção do local de confinamento, garantindo alimentação, assistência veterinária e demais cuidados necessários.

O serviço reforça o compromisso da Prefeitura de Presidente Kennedy com o bem-estar animal e a segurança da população, reduzindo riscos de acidentes e promovendo a gestão responsável dos animais de grande porte no município.