Assustador! Pescador captura “peixe alienígena” e vídeo viraliza; veja

O pescador russo Romano Fedortsov voltou a chamar atenção nas redes sociais ao divulgar um vídeo de uma criatura marinha com aparência incomum, capturada a aproximadamente 1.700 metros de profundidade no oceano. O animal, apelidado de “peixe alienígena”, impressionou internautas pelo formato desproporcional da cabeça e pelas características peculiares.

Espécies raras e curiosas

Com mais de 600 mil seguidores no Instagram, Fedortsov é conhecido por compartilhar imagens de espécies raras e curiosas encontradas durante suas expedições em alto-mar. Dessa vez, a criatura registrada foi identificada como um lumpsucker liso, espécie que possui nadadeiras raiadas e pode chegar a mais de 30 centímetros de comprimento.

A aparência singular do animal, com cabeça avantajada e traços incomuns, fez com que muitos seguidores comparassem o peixe a um ser extraterrestre, reforçando o apelido de “peixe alien”. O vídeo rapidamente viralizou, consolidando mais uma vez a fama de Fedortsov como explorador das profundezas e revelador de criaturas enigmáticas do fundo do mar.

Veja o vídeo:

