‘Astronauta’ chama atenção em Cachoeiro; entenda o motivo da visita

Os escoteiros do 48º Grupo Escoteiro Itabira foram convidados para um dia de muito aprendizado no universo da ciência e da tecnologia durante uma atividade especial de astronomia.

O convite veio através de uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro, a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), proporcionando aos jovens uma experiência inesquecível de exploração e aprendizado.

Na ação, os escoteiros observaram o céu estrelado, aprenderam sobre constelações, planetas e outros corpos celestes. Além disso, também puderam compreender melhor os fenômenos astronômicos que nos cercam.

“Foi uma oportunidade única para nossos jovens explorarem o universo, aprenderem mais sobre ciência e tecnologia e, claro, vivenciarem na prática o espírito de curiosidade e descoberta que o escotismo incentiva”. contou uma das ‘Chefes’ e fundadora do grupo, Raphaela Scardua.

Os adultos voluntários são chamados de ‘Chefes‘ e são responsáveis pelos escoteiros.

O 48º Grupo Escoteiro Itabira é o maior do Sul do estado e está sempre de portas abertas para novos jovens que queiram embarcar nessa aventura de aprendizado e amizade.

Os interessados podem entrar em contato com a chefe Cláudia, através do telefone (28) 99944-8547

