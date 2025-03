Guaçuí resgata fonte histórica em cascata na Praça da Matriz

Guaçuí está vivenciando um importante resgate de seu patrimônio histórico e cultural com a recuperação de uma fonte em cascata emblemática localizada na Praça da Matriz, no centro da cidade. A peça, que permaneceu por muitos anos sem funcionamento e com sua base aterrada, está sendo restaurada para devolver ao espaço público sua beleza original e seu valor histórico.

A fonte em cascata, ornamentada com querubins esculpidos, foi trazida para Guaçuí no início da década de 1980 pelo então prefeito Luiz Ferraz Moulin. Na época, a instalação da peça trouxe um novo charme à praça, tornando-se um dos marcos visuais e culturais da cidade. De acordo com moradores e com Márcia Sardemberg Moulin, viúva do ex-prefeito, a fonte em cascata se destacou como um dos elementos de maior beleza da região, enriquecendo um espaço de grande importância histórica para a comunidade.

A iniciativa de restauração partiu do atual prefeito, Vagner Rodrigues, que tem se dedicado a resgatar e valorizar o patrimônio cultural de Guaçuí. Com sensibilidade e profundo amor pela cidade, o prefeito lidera os trabalhos para devolver à Praça da Matriz um de seus ícones mais simbólicos.

A recuperação da fonte em cascata não apenas resgata um elemento histórico, mas também reafirma o compromisso da gestão municipal com a preservação da memória e da identidade cultural de Guaçuí. A iniciativa tem sido recebida com entusiasmo pela população, que vê na restauração um gesto de respeito à história e ao legado da cidade.

