Astrounautas presos no espaço desde 2024 são resgatados; veja vídeo

A cápsula Dragon Endurance, da SpaceX, acoplou-se com sucesso à Estação Espacial Internacional (ISS) neste domingo (16). A nave será responsável por trazer de volta à Terra os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que estão na ISS desde junho de 2024 devido a falhas técnicas na cápsula Starliner, da Boeing. O retorno da dupla está programado para o dia 19 de março.

Wilmore e Williams viajaram à ISS como parte de uma missão de teste da Starliner. No entanto, problemas técnicos impediram o retorno da espaçonave, levando a NASA a buscar uma alternativa para garantir a volta segura dos astronautas. Diante disso, a SpaceX foi acionada para realizar a missão de resgate.

Com a chegada da Dragon Endurance, os preparativos para a viagem de retorno já estão em andamento. Após desacoplar da ISS, a cápsula deverá fazer uma reentrada controlada na atmosfera antes de pousar no oceano Atlântico, próximo à costa da Flórida, onde equipes de resgate estarão posicionadas para a recuperação da tripulação.

Leia também: Incêndio em boate na Macedônia do Norte mata 59 e fere mais de 155

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui