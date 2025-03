Incêndio em boate na Macedônia do Norte mata 59 e fere mais de 155

Um incêndio de grandes proporções destruiu a boate Pulse, na cidade de Kocani, na Macedônia do Norte, na madrugada de sábado para domingo, resultando na morte de 59 pessoas e deixando mais de 155 feridos. A tragédia ocorreu durante um show da dupla de hip-hop DNK, conhecida no país, que reunia um público de aproximadamente mil pessoas, em sua maioria jovens.

Espetáculo pirotécnico

As autoridades investigam a possibilidade de que um espetáculo pirotécnico tenha desencadeado o incêndio, que rapidamente envolveu o local em uma densa fumaça, dificultando a fuga dos presentes.

“Segundo as informações disponíveis até o momento, 59 pessoas morreram e mais de 155 ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais em Stip, Kocani e Skopje”, declarou o ministro do Interior, Pance Toskovski, que esteve no local para acompanhar a situação.

As equipes de resgate seguem trabalhando na área, enquanto o governo promete uma investigação rigorosa para esclarecer as causas do incidente.

Leia Também: Carlos Alcaraz desafia as adversidades e avança em Indian Wells