Ataque de ciúmes de marido deixa feridos em Jerônimo Monteiro; entenda

Duas pessoas deram entrada em um hospital no município de Jerônimo Monteiro após sofrerem um acidente na BR-482, na noite da última quinta-feira.

Às autoridades militares, as vítimas, um homem e uma mulher, relataram que trafegavam pela rodovia quando foram atingidos por um veículo.

O suspeito de causar o acidente seria o marido da mulher, que, com ciúmes, acreditava que a esposa o estava traindo. No entanto, ela alegou que os dois eram apenas amigos.

As vítimas foram orientadas pela Polícia Militar, e o suspeito não foi localizado.

