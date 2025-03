Atenção! Inmet alerta para fortes tempestades no ES neste domingo (30)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou neste domingo (30) um alerta de tempestade com grau de perigo potencial para municípios do Sul do Espírito Santo. O aviso, classificado como alerta amarelo, segue válido até às 23h59 de hoje.

De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuvas com volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 mm ao longo do dia. Também são esperados ventos fortes, variando de 40 a 60 km/h, além da chance de queda de granizo.

O alerta também aponta para riscos como falta de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em áreas vulneráveis.

As cidades que estão sob esse aviso meteorológico são:

Alegre

Apiacá

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

A recomendação é que a população fique atenta às condições climáticas e tome os devidos cuidados para evitar acidentes.