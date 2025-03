Atendimentos do Cras do Village da Luz serão no Creas temporariamente

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informa que o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Village da Luz está funcionando temporariamente em outro local, devido à reforma de sua sede.

Durante esse período, o atendimento será realizado no prédio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), localizado na Rua Vinte e Cinco de Março, nº 181, no Centro, próximo ao INSS e em frente à Casa dos Braga. O início dos atendimentos no novo endereço começou nesta quinta quinta-feira (20).

Os serviços relacionados ao Cadastro Único (CadÚnico) não serão realizados no Creas. Para esses atendimentos, os cidadãos devem se dirigir à Central do Cadastro Único, situada na Avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 132, no bairro Vila Rica. Para mais informações, o contato no local é o (28) 3199-1979.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim agradece a compreensão de todos e reforça seu compromisso em continuar oferecendo atendimento de qualidade à população.