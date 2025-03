Atividades culturais celebram emancipação de Cachoeiro

Em celebração ao Dia da Emancipação Política de Cachoeiro de Itapemirim (25 de março), várias atividades culturais serão realizadas durante esta semana. Até sexta (28) haverá exposição, tour afetivo, palestra e lançamento de livro.

As comemorações começaram no dia18, com a abertura da exposição “Uma visita a nossa história”, realizada pelo Arquivo Público Municipal de Cultura Sala Evandro Moreira. Ela está aberta a visitação de segunda à sexta, das 9h às 16h, no Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro.

Teve início nesta segunda (24) e vai até sexta (28), das 8h às 17h, o tour especial afetivo em homenagem ao primeiro prefeito de Cachoeiro, Francisco Braga, que era pai de Newton e de Rubem Braga. A atividade acontece na casa em que morou a família – a Casa dos Braga.

No mesmo período, também será realizado o tour especial em homenagem ao dia da emancipação política de Cachoeiro, no Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro. Quem for ao local, além do passeio guiado de sempre, poderá prestigiar uma exposição especial ao ex-prefeito Nello Vola Borelli.

Expostas na sala Higner Mansur, as fotos recentemente doadas pelo filho ao Arquivo Público Municipal, reúnem fotos das duas gestões dele, incluindo imagens que registram a construção da rodoviária Gil Moreira e do Ginásio Municipal Nello Vola Borelli.

No mesmo local, também haverá a exposição de cópias de jornais de 1867 – 1877, que falavam do que estava acontecendo em Cachoeiro no dia 25 de Março desses anos.

Palestra e lançamento de livro

Nesta segunda (24), tem mesa redonda promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro (IHGC) com o tema “Eu e Cachoeiro”, com participação de Márcia Levy e Lucimar Costa, do IHGC; Isabel Bremide, representando a Secretaria Municipal de Cultura (Semcult) e Thiago Marques, do Conselho Municipal de Turismo de Cachoeiro (Comtur).

O bate-papo acontece às 18h30, no Palácio Bernardino Monteiro, tem entrada franca e será aberto ao público. T

Nesta terça (25), às 18h, será lançado o livro Pérolas de Cachoeiro de Itapemirim – Volume 1: Patrimônios arquitetônicos da história cachoeirense, de Lucimar Costa. Para ele, comemorar a data da emancipação é importante, em especial na educação da nossa juventude.

“Ajuda a manter o passado na cabeça do cachoeirense, seja ele criança, adolescente, jovem ou adulto, garantindo que no futuro ele mantenha viva a história do município”, disse Lucimar.

